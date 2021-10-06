Hakkari'de mahremiyet eğitimi verildi

Hakkari Belediyesi Kadın Aile Hizmetleri Müdürlüğü, Milli Eğitim İl Müdürlüğü ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü işbirliği ile velilere "Mahremiyet ve Dijital Bağımlılık" ile mücadele eğitimi verildi. İki uzman psikolog, bir sosyolog, bir sosyal çalışmacı ile 3 günlük eğitim startının ilki Şehit Selahattin İlkokulu ve Ortaokulunda verildi. Daha sonra 23 Nisan İlkokulu ve Ortaokulunda verilen eğitim yoğun veli katılımı ile gerçekleştirildi. Hakkari merkez okullar tamamlandıktan sonra köy okulları ve ilçe okullarında verilecek olan eğitim bütün velilere ulaşmayı hedefleniyor. Çocuk ihmal ve istismarının önlenmesi amacı ile öğrencilerin yaş gruplarına göre hazırlanmış görseller ve materyallerle ihmal ve istismarın önlenmesi kapsamında çocuklara mahremiyet eğitiminin nasıl kazandırılması gerektiği anlatıldı. Eğitimde çocukların kendileri ve çevreleri ile sağlıklı sınırlar ortaya koymaları gibi konuları içeriyor.