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Hakkari'de "Mahremiyet ve Dijital Bağımlılık” eğitimi

Hakkari Belediyesi tarafından "Mahremiyet ve Dijital Bağımlılık" eğitimi verildi.

Hakkari Belediyesi tarafından "Mahremiyet ve Dijital Bağımlılık" eğitimi verildi.


Hakkari Belediyesi, geleceğimizin teminatı olan çocuklarla ile ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Hakkari Belediyesi, Milli Eğitim Müdürlüğü, Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü işbirliği ile Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün konferans salonunda velilere "Mahremiyet ve Dijital Bağımlılık" eğitimi verildi.


İki uzman psikolog, bir sosyolog ve bir sosyal çalışmacı tarafından verilen eğitime AK Parti İl Başkanı Abdulmutalip Özbek ile velililer katıldı.

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