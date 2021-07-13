Hakkari'de masal ve doğum günü etkinliği

Hakkari'de bir evin bahçesinde masal ve doğum günü etkinliği düzenlendi.

Gazi Mahallesi'nde bir evin bahçesinde düzenlenen etkinliği Hakkari Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Ayşegül Ayyıldız, Hakkari Girişimci Kadınlar ve Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı Şeyma Dolunay, aileler ve çocukları katıldı. Katılımcılar beraberinde getirdikleri ev yapımı pasta ve değişik yemekleri etkinliğe katılanlara ikram etti. Pamuk prenses ve Batman kostümü ile çocuklar sevindirilerek, Pamuk Prenses ise sepetteki çikolataları çocuklara dağıttı. Doğum günü etkinliği düzenlenerek çocuklara yapılan pasta ikramı yapılarak çeşitli hediyeler verildi.

Dr. Öğretim Üyesi Ayşegül Ayyıldız, çocuklara masal anlatarak doğum günü etkinliği yaptıklarını belirterek, “Amacımız masalların geleneksel ve modern hallerini Hakkarili çocuklarla birlikte analiz etmekti. Hocamızın çocuğunun doğum gününü sıra dışı bir şekilde kutladık. Bu sefer hediyeleri doğum günü çocuğu diğer çocuklara verdi. Bu etkinliklerin devamı gelecek. Hakkari'nin masallarını derlemek ve dünyaya tanıtmak istiyoruz. Hakkarili çocukların masallarla büyümelerini istiyoruz ve dünya masallarını hem merkezdeki hem köydeki çocuklarla analiz etmek istiyoruz. Hiçbir destek almadan gönüllü olarak bu etkinliği düzenledik. Ayrıca HAGİKADER ile birlikte oyun evi ve kütüphanesi olmayan okullara da kütüphane ve oyun odası kuracağız” şeklinde konuştu.