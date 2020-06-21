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Hakkari'de maske denetimleri sürüyor

Hakkari’de korona virüs tedbirleri kapsamındaki maske denetimi sürüyor.

Hakkari'de korona virüs tedbirleri kapsamındaki maske denetimi sürüyor.


Hakkari İl Sağlık Müdürlüğü, Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Gıda Birimi ekipleri birçok iş yerinde maske denetimi yaptı. Kentin cadde ve sokaklarının köpüklü suyla yıkandığı, iş yerleri ve kurum binalarının dezenfekte edildiği Hakkari'de bir taraftan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri diğer taraftan ise İl Sağlık Müdürlüğü, Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Hakkari Belediyesi ekipleri denetimlerini sıklaştırdı.


Hafta sonu olmasına rağmen ekipler birçok iş yerine ani baskınlar düzenleyerek maske, hijyen ve sosyal mesafe denetimi gerçekleştirdi.


Türkiye genelinde olduğu gibi Hakkari'de de kurallara uymayanlar hakkında yasal işlem ve para cezası kesileceğini hatırlatan ekipler, denetimlerin aralıksız olarak devam edeceğini belirttiler.

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