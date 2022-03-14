Hakkari'de matematik seferberliği başladı

Hakkari'de Milli Eğitim Bakanlığının başlattığı matematik seferberliği kapsamında Yüksekova Kuruköy Mahallesi Ortaokulu'nda matematik konseri düzenlendi.

Kuruköy Ortaokulu'nda düzenlenen programa Yüksekova Kaymakamı Ömer Çimşit, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür ve ilçe protokolü katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından öğretmen ve öğrenciler müzikli matematik konseri verdi.

Programda bir konuşma yapan İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, "Bakanlığımız, tüm Türkiye'de matematiği öğrenmede yeni yaklaşım modeliyle bir matematik seferberliği başlattı. Bizler de bunun startını Yüksekova ilçemizden verdik. Yapılandırmacı eğitim anlayışı çerçevesinde öğrencilerin matematiğe karşı olumlu tutum geliştirmelerini ve eğlenerek öğrenmelerini sağlamak amacıyla geliştireceğimiz zeka geliştirici matematik oyunları, materyalleri ve etkinlikleri ile matematiği hayatla bütünleştirip öğrencilerimize sevdireceğiz. Etkinliklerini 14 Mart Dünya Pi Günü'ne denk getiren Kuruköy Ortaokulu'nun düzenlediği bu programı ilgiyle izledik. Etkinlikte emeği geçen tüm eğitim camiamızı tebrik ederim" dedi.