Hakkari'de ‘Matematik Seferberliği' olumlu sonuçlar veriyor

HAKKARİ (İHA) – Milli Eğitim Bakanlığınca matematiği günlük yaşam becerilerine uyarlayarak, bu dersi küçük yaştan itibaren öğrencilerin sevmelerini sağlamak amacıyla başlatılan ‘Matematik Seferberliği' Hakkari'de meyvelerini vermeye başladı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nca ‘Matematik Dijital Eğitim Platformu'ndaki öğretmen ve öğrencilere yönelik hazırlanan; konu anlatım videoları, animasyon ve etkileşimli içerikler, sınıf içi öğrenmeye ve matematiği keşfetme süreçlerine olumlu katkılar sağlıyor. Bu platformun tanıtımı bünyesinde 65 öğretmene eğitimler verildi. Matematik Seferberliği çerçevesinde Hakkari'de yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi veren İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, “Bakanlığımızca hayata geçirilen ve ‘Her Yerde Matematik' anlayışıyla hazırlanan seferberlik programı ile öğrencilerimizde matematik önyargısını kırmak üzere çok etkili olacak bir seferberlik başlatıldı. Yoğun bilgi aktarımının olduğu geleneksel yöntemlerde, matematik dersine karşı öğrencilerde bir önyargı gelişiyordu. Şimdi ise matematikte başlatılan yeni yaklaşım ve tekniklerle materyal geliştirme ve öğretmen eğitimleriyle öğrencilerimiz bu derse karşı olumlu tutumlar kazanmaya başladıklarını mutlulukla müşahede etmekteyiz. Matematik Seferberliği bünyesinde okullarda matematik koridorları kurulmaya başlandı. Bugün de Cumhuriyet İlk ve Ortaokulumuz. Matematik Seferberliğinde başarılı bir çalışmaya imza attılar. Okullarında, sınıflar arası ‘Eğlenceli Matematik Yarışması' düzenlediler. Üç kategoriden oluşan bu yarışmada; hikaye yazma, şarkı oluşturma ve zeka soruları ile her kademe kendi arasında rekabet içerisinde, sınıf arkadaşlarından da aldıkları tezahürat desteğiyle keyifle yarıştı. Böylelikle birbirinden renkli matematik temalarının işlendiği başarılı bir etkinliğe imza attılar. Görüyoruz ki farklı yaklaşımlar içerisinde uygulanan bu yeni modeller, öğretmenlerimizin de ufuklarını geliştiriyor, bu da ders verimliliğine oldukça önemli katkılar sağlıyor. Aynı zamanda, günlük hayatla ilişkili hâle getirebilmek üzere başlatılan bu çalışmalarda, öğretmenlerimizden güzel geri dönüşler alıyoruz” dedi.