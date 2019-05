Hakkari'de “Mavi Balina” konulu seminer

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlar Şube Müdürlüğü, birçok genci intihara sürükleyen 'Mavi Balina' oyununa karşı öğretmenlere yönelik bilgilendirme semineri düzenledi.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Yakup Akı ve beraberindeki ekibi, 'Mavi Balina' oyununa karşı Rehberlik ve Araştırma Merkezindeki rehber ve bilgi teknolojileri öğretmelerine görsel olarak detaylı bilgiler verdi. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Yakup Akı, öğretmenlere teknolojinin gelişmesi ile birlikte günlük hayatımızın tamamen değişime uğradığını belirterek, “Bizler her ne kadar bu konuda kendimizi muhafaza etsek de çocuklarımız, gelişen teknolojinin suistimali nedeniyle kendilerini koruyamamakta ve mağdur olabilmektedir. Bunun en son örneğini çok yakınımızdaki Van ilimizde 2 Nisan günü Sevda kızımızın intiharı ile sonuçlanan olayda gördük. 14 yaşında yaşama veda eden kardeşimizin ölümüne neden olan şeyin 'mavi Balina' isimli bir oyun olduğu anlaşıldı. Bu tip zararlı yazılım ve oyunlarla mücadele etmemiz daha çok kayıpların yaşanmaması için çok önemlidir. Bu sebeplerle bireylerin yetiştirilmesinde aileden sonra gelen öğretmenlerimizi bilgilendirmek amacıyla bir seminer hazırladık. Özellikle bulunduğumuz coğrafyada bilinçli, eğitimli aile bireylerinin az olması nedeniyle siz rehber öğretmenlerimize ve tüm öğretmenlerimize çok büyük görevler düşmektedir. Hem ailenin bilinçlendirilmesi hem de öğrencinin eğitilmesi görevini üstlenen öğretmenlerimizin her zaman yanında olduğumuzu ve her türlü desteği vereceğimizden emin olabilirsiniz. Öğrencinin şüpheli durumu veya şüphe duyulan bir olayla karşılaşan öğretmenlerimizin Siber Suçlarla Şube Müdürlüğümüzü 0438 211 74 76 ile 0505 300 35 015 nolu telefonlardan ulaşabilirsiniz” dedi.

Seminer, çocukların zararlı yazılımlardan korunmasına yönelik hazırlanan slaytın izletilmesiyle sona erdi.