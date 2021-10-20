Hakkari'de Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri

Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün konferans salonunda düzenlenen programa Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, Çukurca Kaymakamı Hasan Kurt, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, İl Müftü Vekili M. Ali Yiğit, bazı kurum müdürleri, din görevlileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Program Kur'an-ı Kerim tilaveti, selamlama konuşması ile başladı. TOBB Hakkari Merkez Hüseyin Çelik Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Abdulkerim Yaşar'ın ‘Peygamberimiz ve Vefa Toplum' konulu konferansının ardından mevlit ve ilahi dinletisi yapıldı.

Burada konuşan İl Müftü Vekili M. Ali Yiğit, “Diyanet İşleri Başkanlığı her yıl Mevlit Kandili'ni içine alan haftayı Mevlid-i Nebi Haftası olarak kutlamaktadır. Her yıl bir tema çerçevesinde kutlanan haftanın bu yıl ki teması ise ‘Peygamberimiz ve Vefa Toplumu' olarak belirlendi” dedi.

Program sonunda Ahilik ve helal bilinci temalı ortaokullar arası resim yarışması, Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla ilk, orta ve liseler arasında düzenlenen şiir ve kompozisyon yarışmasında ilk üç dereceye giren öğrencilerin ödülleri Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Çukurca Kaymakamı Hasan Kurt ve İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür tarafından verildi. Program çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.