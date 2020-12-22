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Hakkari'de mezarlığa bira şişelerinin atılmasına tepki

Hakkari’deki Karşıyaka Mezarlığına bira şişeleri ve çöplerin atılması tepkiye neden oldu.

Hakkari'deki Karşıyaka Mezarlığına bira şişeleri ve çöplerin atılması tepkiye neden oldu.


Karşıyaka Mahallesindeki mezarlığın bira şişeleri ve çöplerle kirletildiği ihbarı üzerine Hakkari Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Temizlik ekibi, mahalle sakinleri ile birlikte mezarlıklara rastgele atılan bira şişeleri ve çöpleri temizledi.


Mezarlıkların kirletilmesine tepki gösteren vatandaşlar, alkol kullananların mezarlıktan uzak durmaları uyarısında bulundular. Belediye ekibi ile birlikte yığınla bira şişesi ve çöp atıkları topladıklarını ifade eden mahalle sakinleri, herkesin mezarlıklara sahip çıkması gerektiğini ve alkol kullananların ise mezarlıklardan uzak durması gerektiğini söylediler.

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