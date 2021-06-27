İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hakkari'de mezarlık yangını

Hakkari’deki bir mezarlıkta çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ederek söndürdü.

Hakkari'deki bir mezarlıkta çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ederek söndürdü.


Dağgöl Mahallesi'ndeki mezarlıkta bulunan kuru otların bilinmeyen bir sebepten dolayı tutuşması sonucu yangın çıktı. Duyarlı vatandaşların müdahalesine rağmen söndürülemeyen yangına olay yerine zamanında gelen itfaiye ekipleri müdahale etti.


Yangın büyümeden kısa sürede söndürüldü. Yangının burada oyun oynayan çocuklar tarafından çıkartıldığı belirtildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.