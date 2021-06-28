Hakkari'de mezuniyet sevinci

Hakkari'de "Mesleki Eğitim Merkezi Diploma Telafi Programı" kapsamında telafi eğitimlere katılarak liseyi tamamlayan ve yaşları 27, 35 ile 60 arasında değişen öğrenciler için mezuniyet töreni düzenlendi.

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü bünyesinde ustalık ve kalfalık belgesine sahip kişilere, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Mesleki Eğitim Merkezince eğitim verildi. Çeşitli nedenlerden dolayı eğitimini yarıda bırakan, ustalık ve kalfalık belgesine sahip yaşları 27, 35 ile 60 arasında değişen 80 kişi, programa katılarak Türk dili ve edebiyatı, matematik, din kültürü ve ahlak bilgisi, tarih, inkılap tarihi ve seçmeli olan Hazreti Muhammed'in hayatı dersleri gördü.

Korona virüs salgını nedeniyle çevrim içi verilen 36 haftalık eğitimi başarıyla tamamlayan öğrenciler için merkezin bahçesinde mezuniyet programı düzenlendi. Öğretmenlerin yıl boyunca sıkı bir program yürüttüğünü ve öğrencilerin de dersleri aksatmamaya özen gösterdiğini ifade eden TOBB Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Abdullah Karataş, “Okulumuz, bu programda ilk mezunlarını vermenin, öğrencilerimiz de emeklerinin karşılığını alabilmenin haklı gururunu yaşıyor. Öğrenmenin yaşının olmadığını güzel şekilde gösterdiniz ve sizden sonra gelenlere de örnek oldunuz. Emeği geçen tüm öğretmen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Öğrencilerimize de diplomalarının hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Çok mutlu olduklarını belirten öğrenciler ise yıllar sonra diploma sahibi olduklarını söylediler.