Hakkari'de minibüs yan yattı: 5 yaralı

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'de kontrolden çıkan minibüsün yan yatması sonucu 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Hakkari-Çukurca Karayolu üzerindeki Üzümcü köyü yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 52 ER 716 plakalı minibüs, havanın yağışlı ve yolun kaygan olmasından dolayı kontrolden çıkarak yan yattı. Kazada yaralanan 5 kişi, bölgeye sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.