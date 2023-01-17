Hakkari'de Muhtarlar "Aile Okulu"nda

Hakkari İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ‘Aile Okulu' projesi çerçevesinde muhtarlara yönelik kurs düzenlendi.

Eğitim kursuna İl Millî Eğitim Müdürü Bilal Gür, HGC Başkanı Hakan Taş, Şube Müdürü Oktay Kızılkaya, HEM Müdürü Nazif Tatlı ve basın temsilcileri katıldı. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından ailelerin farklı eğitimlerle çok yönlü desteklenmesi amacıyla başlatılan ‘Aile Okulu' projesi çerçevesinde Hakkari'de 7 bin aileye ulaşıldı.

Anne babalara sosyal beceri, aile içi iletişim yönetimi, teknoloji kullanımı, ahlaki gelişim, stres yönetimi, sağlıklı beslenme, çevre ve ilk yardımın da aralarında bulunduğu 14 farklı konuda çok yönlü destek sağlanan projenin eğitimleri 81 ilde gerçekleştiriliyor. Eğitim içeriği sürekli güncellenen ve farklı kesimlerden birçok kişiye ulaştırılan eğitimlere muhtarlar da dâhil edildi.

Hakkari Halk Eğitimi Merkezinde muhtarlara yönelik düzenlenen kursta konuşan İl Millî Eğitim Müdürü Bilal Gür, "Ailelerimize dokunan, onlara okul hizmeti veren, aile iletişiminin tıkanan kanallarını açmalarında rehberlik eden, çocuklarla iletişimi desteklemeye çalışan ve aynı zamanda kültürel, ahlaki değerlerimizi de hatırlatan, teknoloji ve madde bağımlılığı gibi konulardaki mücadelemizin de önemli bir unsuru olan Aile Okulu projesine, Milli Eğitim Bakanlığımız ve İçişleri Bakanlığı ile yapılan işbirliği protokolü çerçevesinde, muhtarlarımız da dâhil edildi. Muhtarlarımız, görev bölgelerinde vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının karşılanması, sorunlarının tespiti ve çözümü noktasında birer gönüllü elçi olarak devlet ve millet arasında köprü vazifesini yerine getiriyorlar. Biz de bakanımızın talimatlarıyla onların temsil güçlerini destekleyecek, aileleriyle iletişimini güçlendirecek eğitimler hazırladık. Muhtarlarımız vasıtasıyla daha fazla ailemize ulaşacağız. Aile Okulu projemizi katılım göstererek renklendiren değerli muhtarlarımıza ve onları verdikleri eğitimlerle destekleyen kıymetli eğitimcilerimize teşekkür ediyorum" dedi.