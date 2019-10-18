Hakkari'de Muhtarlar Günü kutlaması

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'de Muhtarlar Günü nedeniyle bir tören düzenlendi.

Valilik önünde düzenlenen törene, kamu kurum ve kuruluş amirleri ile muhtarlar katıldı. Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Hakkari Muhtarlar Derneği Başkanı Ferdi Aksaç bir konuşma yaptı, Muhtarlık teşkilatının 19 Ekim 1829 yılında kurulduğunu söyleyen Aksaç, “Muhtarlara özel ilgi ve alakalarını gösteren Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan'a ve hükümetimize yürekten teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımızın oylarıyla seçilen ve cumhuriyet tarihimiz boyunca köy ve mahallelerimizin en önemli temsilcileri olarak görev yaptığımız muhtarlık görevimizde vatandaşlarımızın dertlerine, tasalarına, sevinçlerine ve mutluluklarına hep ortak olduk. Vatandaş ile devletimiz arasında iletişimi sağlıyoruz. Vatandaşımızın sıkıntılarını, mağduriyetlerini ve ihtiyaçlarını devletimizin yetkili organlarına iletme noktasında etkili bir rol oynadığımıza inanıyoruz. Muhtarlarımız geçmişte zor şartlarda ve kısıtlı imkanlarla hizmetlerini devam ettiriyorlardı. Şükürler olsun ki son dönemde Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda maddi ve manevi iyileştirmeler artmış, devletimizin bizlere vermiş olduğu önemin açık göstergesi haline gelmiştir. Vatandaşımızın sorunlarını iletme noktasında Valimiz İdris Akbıyık'ın çözüm noktasında göstermiş oldukları ilgi ve alakalarına derneğim ve tüm muhtarlarımız adına yürekten teşekkür ediyorum” dedi.