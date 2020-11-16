Hakkari'de muhtarlarla istişare toplantısı

Spor kompleksinde yapılan istişare toplantısına çok sayıda mahalle muhtarı ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım katıldı. Burada konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, Hakkari'deki mahallelerde spor alt yapısının oluşturulması ve sportif etkinliklerin yaygınlaştırılması için çalışmalar yürütüldüğünü söyledi. Müdür Yıldırım, “Hakkari Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak ilimiz özelinde çocuk ve gençlerin spora yönlendirilmesi ve imkanlardan faydalandırılması için çalışmalar yürütülmektedir. Bu kapsamda mahallelerde sportif aktivitelerin yaygınlaştırılması, çocukların ve gençlerin sportif etkinlikler ile beraber kültür ve sanat kurslarının verildiği gençlik merkezine yönlendirilmesi için mahalle muhtarlarımız ile istişare toplantısı yaptık. Amacımız mahallerde sporu tabana yaymak ve yayınlaştırmak. Bu çerçevede mahallerdeki yaş gruplarını, cinsiyetlerini, maddi ve manevi durumlarını en iyi bilen muhtarlardan destek alarak yol kat etmektir. Özellikle Gençlik ve Spor Bakanlığımız tarafından başlatılan ‘Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesi kapsamında mahallerdeki bütün çocuklarımızın spor kompleksimizde bulunan olimpik havuza ulaşımlarını sağlayıp yüzme eğimi verilecek. Aynı zamanda uzman antrenörlerimizin mahalle muhtarları ile işbirliği yaparak yetenekli çocukları ve gençleri belirlemesi, yetenekleri doğrultusundaki branşlara yönlendirilmesi ve iyi bir sporcu olmaları sağlanacaktır. Yapılan istişare toplantısı kapsamında alınan karar ile mahalle muhtarlarımızın belirlediği ortak kullanım alanlarına basketbol potaları kurulacaktır. Gençlerin özellikle basketbol sporu konusunda faaliyet göstermelerine imkân sağlanacaktır” şeklinde konuştu.