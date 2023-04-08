Hakkari'de mukabele geleneği minik hafızlarla sürdürülüyor

İslam dünyasında 14 asırdır süren karşılıklı Kur’an-ı Kerim okuma olarak bilinen mukabele geleneği Hakkari’de minik hafızlarla sürdürülüyor.
İslam dünyasında 14 asırdır süren karşılıklı Kur'an-ı Kerim okuma olarak bilinen mukabele geleneği Hakkari'de minik hafızlarla sürdürülüyor.
Ramazan ayının 14 asırlık mukabele geleneği, Hakkari Ahmed-i Hani Hafızlık Kuran Kursu öğrencileri tarafından devam ettiriliyor. Merkez Ulu Cami'de minik hafızlar tarafından okunan mukabeleye vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.