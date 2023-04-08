İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Hakkari'de mukabele geleneği minik hafızlarla sürdürülüyor

İslam dünyasında 14 asırdır süren karşılıklı Kur’an-ı Kerim okuma olarak bilinen mukabele geleneği Hakkari’de minik hafızlarla sürdürülüyor.

İslam dünyasında 14 asırdır süren karşılıklı Kur'an-ı Kerim okuma olarak bilinen mukabele geleneği Hakkari'de minik hafızlarla sürdürülüyor.


Ramazan ayının 14 asırlık mukabele geleneği, Hakkari Ahmed-i Hani Hafızlık Kuran Kursu öğrencileri tarafından devam ettiriliyor. Merkez Ulu Cami'de minik hafızlar tarafından okunan mukabeleye vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.