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Hakkari'de “Mutlu Çarşamba” etkinliğine büyük ilgi

Hakkari Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından engelliler için hayata geçirilen “Mutlu Çarşamba” etkinliği büyük ilgi gördü.


Gençlik Merkezi spor salonunda düzenlenen etkinliğe katılan her yaştan engelli; langırt, badminton, masa tenisi, mini golf, tenis, basketbol, voleybol ve mini bowling ile oynamanın sevincini yaşadılar. Hakkari Gençlik ve Spor İl Müdürü Reşit Güldal, engelliler için hayata geçirdikleri “Mutlu Çarşamba” etkinliğinin yoğun ilgi gördüğünü söyledi.


Güldal ve beraberindeki şube müdürleri, engellilerle birlikte değişik oyunlar oynadılar.


Mutlulukları gözlerinden okunan engelliler ise, bu güzel etkinlikten dolayı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkililerine teşekkür ettiler.

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