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Hakkari'de “Mutlu Çarşamba” projesi

Hakkari Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü himayesinde yürütülen “Mutlu Çarşamba” projesi, engellileri eğlendirmeye ve güldürmeye devam ediyor.


“Mutlu Çarşamba” projesi kapsamında Hakkari Kayak Merkezi ve İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü kapalı spor salonunda yapılan etkinliğe 35 engelli katıldı. İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü yetkilileri, etkinliklerde engelli çocuk ile gençler için eğitsel oyunlar ve spor müsabakaları gerçekleştirdiklerini belirterek, “Her çarşamba günü kentteki tüm engelli sporcu, genç, çocuk ve vatandaşlara ulaşarak onları spor tesislerine yönlendiriyoruz. Projeyi uygularken engellilere yönelik farkındalığın artmasını ve onları topluma kazandırmayı amaçlıyoruz” dediler.

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