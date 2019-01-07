Hakkari'de ‘Narko Rehber' eğitimi

Hakkâri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından mahalle muhtarları ve azalarına ‘Narko Rehber' eğitimi verildi.

Hakkari Belediye Başkanlığı Muhtarlar Müdürlüğünün girişimleri ile Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından belediye konferans salonunda düzenlenen Narko Rehber eğitimine 15 ayrı mahalle muhtarı ile azalar katıldı. Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından slayt gösterimleri eşliğinde muhtarlara Hakkari'yi tehdit eden narkotik maddeler ve özellikleri, madde bağımlılığı, bağımlılık yapıcı maddeler, madde kullanıcısı nasıl tanınır, sokak satıcısı nasıl tanınır, şüpheli mekanlar, madde kullanımı ve satışının hukuki boyutları ve narkotik sokak adları başlıkları altında dikkat etmeleri gerekenler anlatıldı.

Bilgilendirme seminerinde muhtarlara 10 sorunun içinde yer aldığı “Narko Rehber eğitimi etkinlik analizi soruları” dağıtıldı. Muhtarlar soruları cevaplandırarak, görevliler teslim ettiler. Karşıyaka Mahallesi Muhtarı Nedim Kanat ve Medrese Mahallesi Muhtarı Cebbar Aydın, kendilerine verilen seminerin çok verimli geçtiğini belirterek; valilik, belediye ve emniyet yetkililerine teşekkür ettiler.