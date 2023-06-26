Hakkari'de nefes kesen kurtarma çalışması

Hakkari'de attan düşerek ağır yaralanan vatandaş, UMKE ekibinin nefes kesen operasyonu ile bölgeye inen ambulans helikopterle kurtarıldı.

Hakkari'den 22 kilometre uzaklıkta bulunan Kırıkdağ köyü Kırbaşı Mahallesi'ne bağlı Olediri Yaylası'nda attan düşen 34 yaşındaki Sebahattin Yiğit için sağlık ekipleri seferber oldu. Yardım talebinde bulunması üzerine ekipler hemen harekete geçti. Araçların giremediği kırsal alana UMKE ekibi bazen at sırtında bazen de yaya olarak bölgeye ulaşmaya çalıştı. 2 saatlik zorlu dağ yollarını aşarak hastaya ulaşmayı başaran UMKE ekibi, yapmış olduğu ilk kontrol esnasında düşmeye bağlı hastanın belinde hassasiyet olduğunu tespit etti. Bölgenin uzaklığı da göz önünde bulundurularak helikopter ambulans talebinde bulunuldu. Ateş yakılarak iniş yapılacak alanın belirlenmesi üzerine bölgeye gelen ambulans helikopter, Selahattin Yiğit'i alarak Hakkari Devlet Hastanesine ulaştırdı. Nefes kesen kurtarma operasyonu sağlık ekibi tarafından saniye saniye görüntülendi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da operasyonun görüntülerini ‘bir kurtarma operasyonu ve sağlık hizmeti' başlığıyla sosyal medya hesabından yayınlayarak, “Hakkari'ye 22 kilometre uzaklıkta bir yayla. Kaza geçiren vatandaşımız için önce UMKE harekete geçti. Müdahalenin ardından hastanın Hakkâri Devlet Hastanesine nakline karar verildi. Nakli helikopter ambulansla yapılan hasta tedavi altına alındı” ifadelerini kullandı.