Hakkari'de nefes kesen kurtarma

Pehlivan Mahallesi Mezbaha binası yakınından geçmekte olan Katremas Deresi'ne düşen kurt cinsi bir köpek için Hakkari Belediyesi ekipleri harekete geçti. İstinat duvarının çıkıntısında bekleyen köpek için Hakkari Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri hemen bölgeye geldi. Veteriner İşleri Müdürü Emrullah Kanar'ın da hazır bulunduğu kurtarma operasyonunda öncelikle itfaiye ekibinin Katremas Deresi'ne inmesi için plan yapıldı. Deneyimli olan itfaiye ekibi ip ve tahta bir merdiveni alarak itfaiye aracının merdiveniyle derenin karşı tarafına geçmeyi başardı.

İtfaiye ekipleri, 10 metrelik istinat duvarında tahta merdiven uzattı. Mahalle sakinlerinden Bayhan Saklı isimli genç de ekiplere destek vererek, yaklaştığı köpeğin önce başını okşadı sonra beline ip bağladı. İtfaiye ekipleri köpeği yukarı çekerek yara almadan kurtarmayı başardı.

Mahalle sakinleri, canla başla çalışan itfaiye ekibi ve köpeği yukarı çeken Bayhan Saklı isimli gence teşekkür etti.