İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hakkari'de normalleşme süreci

Hakkari’de korona virüs tedbirleri kapsamında iş yerlerindeki müşteri masalarının mesafeleri belirlendi.

Hakkari'de korona virüs tedbirleri kapsamında iş yerlerindeki müşteri masalarının mesafeleri belirlendi.


Tüm ülkede olduğu gibi Hakkari'de de 1 Haziran itibari ile açılan kafe, lokanta ve benzeri işletmelerin denetimi gerçekleştirildi. Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Gıda Kontrol Birimi ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri, birçok iş yerinde denetimlerde bulundu. Belediye ekipleri, sosyal mesafe, koruyucu ekipman ve el hijyeni konularında bilgilendirmeler yaparak, müşteri masalarının mesafelerini belirledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.