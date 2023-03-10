Hakkari'de öğrenci servisleri ve yemek firmaları denetlendi

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Fahrettin Çelik ile şube müdürleri Ayhan Turgut ve Oktay Kızılkaya'dan oluşan komisyon, sabah saat 06.30 sıralarında Depin mevkiinde çeşitli köylerden okullara taşıma yapan öğrencilerin bulunduğu taşıma araçlarını ve sürücüleri denetledi. Araçlarda sürücülerin kanun ve yönetmeliklerde belirtilen kapasite içerisinde taşıma yapıp yapmadığı incelendi.

Hakkari Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, müdürlük bünyesinde oluşturulan taşıma komisyonu tarafından öğrencilerin güvenli ve emniyet içerisinde taşınmaları konusunda hassas olduklarını belirtti. Gür, "İl ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinin, Taşımalı Eğitim Araçları Kontrol Komisyonları tarafından öğrencilerin evlerinden okullarına, okullarından evlerine güvenli bir şekilde gidip gelmelerini sağlamak üzere yoğun ve sürekli denetimler yapılacak ve herhangi bir aksamaya meydan verilmeyecek. Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğine uygun şekilde araç kullanan ve yönetmelik gereği aracında eksiği bulunmayan araç şoförlerine teşekkür ederiz. Ayrıca bizlere emanet edilen öğrencilerimizi, okullarımızda en iyi şekilde misafir edebilmek için yemek çeşitleri ve lezzeti konusunda titiz davranıyoruz. Bu tip inceleme ve denetimlerimiz, yıl boyunca değişik saat ve tarihlerde aralıksız devam edecektir” dedi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Komisyonu, taşımalı öğrenciler için yemek yapan firmaları da denetleyerek; yemeğinin kalitesi, miktarı ve hijyenik şartlara uygun olup olmadığı ile yemeklerin saklandığı yerleri etraflıca denetledi.