Hakkari'de öğrenciler 17-20 Nisan'daki ikinci ara tatiline girdi

Hakkari'de; okul öncesi, temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 92 bin öğrenci ve 4 bin 600 öğretmen, 17-20 Nisan'daki ikinci ara tatiline girdi.

Şehit Erol Olçok İlkokulu-Ortaokulu ve Özel Eğitim Anaokulu'ndaki öğrenci ve öğretmenlerle bir araya gelen Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre bu yıl, okullarda ikinci ara tatilin, 17-20 Nisan'da uygulanacağını ve 21 Nisan'daki Ramazan Bayramı tatiliyle birleştirildiğini söyledi. Müdür Gür, "Öğrencilerimiz, ikinci dönemin ara tatili öncesi son derslerine bugün girdiler. Ara tatil, takvimde yer aldığı şekliyle 17 Nisan Pazartesi günü başlayacak, Ramazan Bayramı arifesi olan 20 Nisan Perşembe günü öğlen sona erecekti; ancak 3,5 günlük ikinci ara tatil, Ramazan Bayramı resmi tatiliyle birleştirilince 24 Nisan Pazartesi gününden itibaren öğrencilerimiz, okullarda eğitim öğretime devam edecek. 16 Haziran 2023'te ise 2022-2023 eğitim-öğretim yılı sona erecek, öğretmenlerin de ara tatilde idari izinli sayılacak. Hakkari'ye geldiği ilk günden itibaren tam bir eğitim sevdalısı olan Vali İdris Akbıyık'ın riyasetinde hamdolsun ildeki tüm kamu kurum ve kuruluşları ile koordineli olarak yürütülen işbirliği ve devletin sağladığı kaynakların etkin ve verimli bir şekilde kullanılması neticesinde, eğitimde, kaliteli sonuçlarla karşılaşıyoruz. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da akademik başarı, okuma becerileri, sosyal kültürel etkinlikler, uluslararası projeler ve değerler eğitimi gibi öğrencilerin bütünsel gelişimleri gibi alanlarda, tüm eğitim camiamız ve tüm paydaşlarımızla birlikte vatandaşlarımızın beklentilerini karşılamak için durmadan çalışacağız” dedi.

Anne ve babalara bir önerisinin olduğunu ifade eden Müdür Gür, “Bu kısa molada, anne babalara önerim, çocuklarının önce iyi olan yanlarını vurgulamaları, daha iyisini yapacağına inanıyorum gibi motive edici ve olumlu yaklaşımlar sergilemeleri. Yaşanan olaylara olumlu bakma, iyimser olma ve kitap okuma gibi olumlu vasıfları da etkin kılarak çocuklara iyi bir rol model olarak onları desteklemeliler. İnşallah verilen bu kısa ara, çocuklarımız için ellerinden kitaplarını düşürmeyecekleri bir tatil olur ve sevgili öğrencilerimiz bu dönemi en iyi şekilde değerlendirir. Bu vesileyle öğretmen ve öğrencilerimize, aileleriyle birlikte geçirecekleri huzurlu bir tatil ve bayram diliyor, başlattığımız bu eğitim seferberliğine katkı sunan ve emek veren başta eğitim ailemiz olmak üzere, tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.