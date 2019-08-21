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Hakkari'de öğrenciler terör konusunda bilgilendirildi

Hakkari Üniversitesine kayıt yaptırmak için kente gelen öğrenciler, İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından terör örgütleri ve marjinal gruplara karşı bilgilendirildi.


İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "El ele güvenli geleceğe" sloganı ile Hakkari Üniversitesinde stant kurdu. Burada görevli Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Bilgilendirme ve Önleme Büro Amirliği ekipleri, kayıt yaptırmak için kente gelen öğrencilere; terör örgütleri ve marjinal grupların gençleri kandırma yöntemleri konusunda bilgi verdi.


Öğrencilerle sohbet eden polisler, bilgilendirici broşür dağıttı, kalem ve not defteri hediye etti.

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