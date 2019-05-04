Hakkari'de öğretmen akademi seminerleri sona erdi

TOBB Hüseyin Çelik Anadolu İmam Hatip Lisesinde düzenlenen kapanış programında konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, öğretmenlere yönelik hizmet içi eğitim faaliyetlerine her geçen gün bir yenisinin eklendiğini belirterek, öğretmenlerden gelen talepler doğrultusunda bu yöndeki faaliyetlerin yıl içerisinde artarak devam ettiğini söyledi. Milli Eğitim Bakanlığının yıl içerisinde ‘2023 Eğitim Vizyonu Belgesi'ni yayınladığını ifade eden Gür, “Bu vizyonda öğretmenlerimizin mesleki gelişimleri de oldukça geniş bir yer buldu. Ayrıca ilimizde düzenlediğimiz ‘Eğitim Paydaşları Çalıştayı'nda da öğretmenlerimizden hizmet içi eğitimlerin arttırılması noktasında talepler geldi. 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında da öğretmen yetiştirme ve geliştirme konusu önemli bir yer tutmaktadır. İşte bu doğrultuda müdürlüğümüz harekete geçti ve çok kısa bir sürede yoğun bir hizmet içi eğitim faaliyetine başladı” dedi.

Eğitim Modelleri ile ilgili öğretmenlere İGEDER ile işbirliği halinde birçok atölye çalışmaları düzenlediklerini dile getiren Gür, “Okul öncesi, sınıf ve branş öğretmenlerimizle hep birlikte kendimizi yenileyerek mesleğimizde en iyisi olmaya gayret edeceğiz. 21'inci yüzyılın hızla değişen dünyasında sürekli gelişmeyi, yenilenmeyi zorunlu kılan bir mesleğin temsilcileriyiz. Hem öğrencilerimize aktardığımız bilgiler hem de bilgiyi aktarma yöntemlerimiz sürekli güncellenmeye muhtaçtır. Bizler, görevimiz icabı anın bir an dahi gerisinde kalmayı kabul edemeyiz. Nitelikli bir gelecek için kaliteli bir eğitim şart, kaliteli bir eğitim için de öğrenmek şart. Öğretmemiz için öğrenmemiz lazım. İnsan yetiştirme politikası olmayan hiçbir millet istikametini bulamaz, hedefini tutturamaz. İnsanı yetiştirmek içinde hiçbir müfredat tek başına yeterli değildir. Temenni ediyorum ki bu eğitimler vesilesi ile kendimizi sürekli yenileyecek ve mesleki anlamda her daim zinde kalacağız. Bu eğitim faaliyetlerinde Ankara, İstanbul, Kocaeli ve Aydın gibi ülkemizin çeşitli illerinden gelen eğitimcilerimiz, öğretmenlerimizi etkinliklerle değerler eğitimi, öğretmenin beden dili, liderlik ve takım yönetimi gibi güncel konularda bilgilendirdiler. Ben eğitimlerin hayırlara vesile olmasını diliyor, kar kış demeden buralara kadar gelen başta İGEDER Yönetim Kurulu Başkanı Mehmed Esad Demirci olmak üzere Süleyman Tanrıverdi ve Şerafettin Arıdil hocalarıma bir kere daha teşekkür ediyorum” diye konuştu.

İGEDER Başkanı Mehmed Esad Demirci ise "Hakim milletler ile mahkum milletler arasındaki fark bir avuç yetişmiş insandır. Tatil demeden yetişmek ve yetiştirmek gibi ulvi bir gayeyle geleceği ve çocuklarımızı şekillendirmek adına salona teşrif eden, gelecek için fedakarca çalışan öğretmenlere teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmaların ardından program plaket takdimi ile sona erdi.