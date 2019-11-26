Hakkari'de Öğretmenler Günü etkinliği

Sabahın erken saatlerinde yola çıkan 40 kişilik Gençlik Merkezi gönüllüsü, 2 bin rakımda bulunan Armutduzu İlkokulu öğretmenleri ve öğrencileri tarafından karşılandı. Öğretmenler odasında kısa bir hediyeleşme ve sohbetten sonra Gençlik Merkezinin tiyatro ve müzik topluluğu; öğretmen, öğrenci ve velilere unutmayacakları anlar yaşattı.

Program, toplu fotoğraf çekimi ve anaokulu öğrencilerine oyuncak dağıtımı ile son buldu.