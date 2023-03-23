Hakkari'de öğretmenler odaları yenileniyor

Milli Eğitim Bakanlığı, Hakkari'deki eğitim kurumlarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, yenilenen okullardan olan Sermaye Piyasası Kurulu İlk/Ortaokulu ve Şehit Çetin Deniz İlk/Ortaokulunu ziyaret etti. Müdür Gür, "Bakanlığımızın finansal destekleri ve öncülüğünde Valimiz İdris Akbıyık'ın eğitime ve eğitimciye olan sevdasıyla ilimizdeki eğitimin kalitesinin yükselmesi için eğitim yatırımlarımız devam ediyor. Sayın Valimizin, insan odaklı yatırımlarında, eğitim gönüllüleri olan öğretmenlerimizi, her zaman önceliğe alan yaklaşımlarıyla şimdiye kadar 34 okulumuzun öğretmenler odasını yenileyerek donattık. Bir kısım okulumuzu da baştan başta yeniledik. Daha önce bu okullarımıza yaptığımız ziyarette, öğretmenler odasının yenilenmesini isteyen öğretmenlerimizin isteği üzerine öğretmenler odasını yeniden dizayn ettirdik. Fiziki ortamlarımızın iyileştirilmesinin yanında, zamanın ruhuna uygun bir şekilde kültürden sanata, spordan edebiyata ve akademik gibi her alanda çocuklarımızı donanımlı hale getirmeye çalışıyoruz” dedi.