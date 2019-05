Hakkari'de okul öncesi sınıfları dışarıya taşındı

29 Mayıs 2019 tarihlerinde yapılacak olan "Okul dışarıda" günü dolayısıyla okul öncesi sınıflar dışarıya taşındı.

Hakkari İl Milli Eğitim Müdürlüğü, dünyada kabul gören ve bu yıl 23-29 Mayıs 2019 tarihlerinde yapılacak olan "Okul dışarıda" günü açık havada oynamayı ve öğrenmeyi özendirmeyi amaçlandığını açıkladı. Hakkari İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, ”Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü'nün 15 Mayıs 2019 tarihinde yayınladığı okul öncesinde okul dışarıda ve oyun oynama günü etkinlikleri yazısına istinaden ilimiz genelindeki bağımsız Anaokulları ve bünyesinde anasınıfı bulunan ilkokullarda eğitim gören okul öncesi öğrencilerinin sınıfları açık havaya taşındı. Bu kapsamda ilimiz okul öncesi eğitim kurumlarında 23-29 Mayıs 2019 tarihleri arasında “Oyun her zaman her yerde ve herkese!” sloganı ile etkinlikler yapılacaktır. Eğlenceli bir etkinlik olan ve çocukların ruhsal doyuma ulaşmasını sağlayan oyun hangi çağda ve hangi kültürde olursa olsun çocuğun olduğu her yerde vardır. Oyun erken çocuklukta yetişkinlerle iletişim kurma becerilerinin kurulmasını sağlar. Oyun çocuklarda sosyal becerilerin öğrenilebilmesi için gelişimsel en uygun ve en güçlü araçtır güven ve başarı duygusunun inşa edilmesinde önemli bir rol oynar, oyun ebeveyn ve çocuk arasındaki duyguyu karşılıklı olarak geliştirir” denildi.