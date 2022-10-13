Hakkari'de okul sıraları yenileniyor

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık'ın himayelerinde başlatılan eğitim seferberliği, her alanda artarak devam ediyor.

Hakkari eğitim camiası, geçen eğitim sezonunda öğrencilerin aldıkları başarılı sonuçların gururunu yaşıyor. Toplam 112 derslik olan 5 yeni okulun hizmete açılmasının; 92 okulun da bakım ve onarım çalışmaları sonucunda yenilenen yüzleriyle eğitim ve öğretim yılına merhaba demenin heyecanı ve sevincini yaşıyor. Bu eğitim seferberliği çerçevesinde, Hakkari'de yıpranmış tüm okul sıralarının yenilenmesine yönelik bir çalışma başlatıldı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde, Halk Eğitim Merkezi'nin bünyesindeki usta öğreticilerce gerçekleştirilen çalışmalarda, eskimiş okul sıraları 3 aşamadan geçiriliyor. Zımparalanma işleminin ardından dolgu işlemi yapılan sıralar, son olarak cilalanıyor. Yenilenen sıralar, böylece öğrencilerin kullanımına hazır hale getiriliyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, “Valimiz İdris Akbıyık'ın liderliğinde, Valiliğimizin eğitime sundukları geniş imkanlarla çocuklarımızın sağlıklı şartlarda eğitim ve öğretim görebilmeleri için her türlü çalışma yapılıyor. Halk Eğitimi Merkezi bünyesindeki boyacılık ve marangozluk bölümündeki usta öğreticilerimiz tarafından ihtiyaç duyulan tüm okullarımızın sıra ve masaları; zımparalanma, temizlenme ve verniklenme işlemleriyle iyileştiriliyor. Okul sıralarımızı yenileyerek hem öğrencilerimizin rahatlığını sağlıyoruz, hem de tasarruf etmiş oluyoruz. Öğrenci sıraları, okul bahçelerine taşınarak burada tek tek zımpara edildikten sonra macunlanıyor, ardından dolgu verniği atılıyor ve en nihayetinde selülozik boya ile yenileniyor. Benzer işlem sıraların kaynak yapılan demir aksamları için de uygulanıyor. Halk Eğitim Merkezlerimiz ve meslek liselerimizin mevcut olan güçlü teknik altyapıları ve kapasiteleriyle dönem içinde, ihtiyaç duyulduğu takdirde benzer desteği il geneli tüm okullarımız için de vereceğiz” dedi.

Okul sıralarının milli servet olduğunu ifade eden Müdür Gür, “Halk Eğitim Merkezlerimizin yanı sıra, meslek liselerimiz de kırık masa sandalyeleri onarıyorlar. Okullarda kullanım dışında kalan masa ve sıralar toplanıp meslek liselerimizin atölyelerinde geri dönüşüm işlemine tabi tutularak ahşap yüzeyleri zımparalanıyor. Kullanılabilir durumda olan ahşap tabakalar zımparalandıktan sonra yenilenen demir aksama monte edilip vernik atılarak yeni görünümlü masa ve sıra haline dönüştürülüyor. Neredeyse kullanılmaz haldeki çoğu öğrenci sıraları onarıldı, eksiklikleri giderildi, verniklendi ve yeniden kullanılmaya başlandı. Onarılan sıralar, yeni sıralardan hiç bir farkı yok. Evlatlarımız da sağlıklı ortamlarda, kendilerine sunulan imkânları en iyi şekilde değerlendirip, derslerine çalışacak. Bu çalışmalarda emeği geçenlere ve Halk Eğitim Merkezi ailesine teşekkür ederim" şeklinde konuştu.