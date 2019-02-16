Hakkari'de "Okullar arası halk oyunları yarışması"

Hakkari Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne ait kapalı spor salonunda düzenlenen okullar arası halk oyunları il birinciliği yarışmasına il ve ilçelerden 3 kategoride toplam 20 okul katıldı.

Programa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Reşit Güldal, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, Şube Müdürü Erol Hanlıgil, ASP İl Müdürü Salih Kaya ile yüzlerce vatandaş katıldı. Etkinlik saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Hakkari halk oyunlarına emek vermiş üstatlara plaket takdimiyle başladı. Heyecanlı anların yaşandığı yarışmanın aralarında sahne alan Hakkari Belediye Başkanlığı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Reng-i Hakkari ekibi sanatçısı Mahmut Duman birbirinden güzel şarkılar seslendirdi.

Konu ili ilgili açıklama yapan Türkiye Halk Oyunları Federasyonu (THOF) Hakkari İl Temsilcisi Sıtkı Zerek, okullar arası düzenlenen halk oyunları müsabakalarına 20 ekibin katıldığını ve dereceye giren ortaokul ve lise ekiplerinin 9 Mart'ta Van'da düzenlenecek olan bölge yarışmasında Hakkari'yi temsil edeceğini söyledi. Zerek, "2019 faaliyet yılı içerisinde okullar arası halk oyunları yarışmamızı 20 ekibin katılımıyla yapmış olduk. Miniklerde Derecik İlkokulu, yıldızlarda Hakkari Cumhuriyet Ortaokulu, gençlerde Hakkari Mesleki Teknik Anadolu Lisesi il birincisi olarak 9 Mart'ta Van'da yapılacak bölge yarışmasında ilimizi temsil edecekler. Düzenlemeli dalda da Derecik İlkokulu, Köprülü Muharrem Akhanlı Ortaokulu ve Hakkâri Sümbül Anadolu Lisesi il birincisi olarak ilimizi temsil edecekler. 17 Şubat pazar günü saat 10:00'da ise kulüpler arası halk oyunları yarışmamız yapılacaktır" dedi.

Yarışmanın ardından dereceye giren ekiplere ödüller verildi.