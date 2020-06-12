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Hakkari'de okullar dezenfekte edildi

Hakkari Şehit Çetin Deniz İlk ve Ortaokulu, 20 Haziran’da yapılacak olan LGS için dezenfekte edildi.

Hakkari Şehit Çetin Deniz İlk ve Ortaokulu, 20 Haziran'da yapılacak olan LGS için dezenfekte edildi.


İl Milli Eğitim Şube Müdürü Oktay Kızılkaya, İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş güvenliği ve sağlığı uzmanları tarafından LGS öncesi okulların dezenfekte edildiğini belirterek, sınava girecek öğrencilere başarılar diledi.


Okul Aile Birliği Başkanı M. Naci Atan ise okulun tamamının büyük bir özenle dezenfekte edildiğini ifade ederek, emeği geçen herkese teşekkür ederek, sınava girecek öğrencilere başarılar diledi.

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