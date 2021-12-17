Hakkari'de okullar yarım gün tatil edildi

Hakkari'de akşam saatlerinde etkili olan ve halen devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle hayat durma noktasına geldi. 179 yerleşim yerinin ulaşıma kapandığı kentte okullar da yarım gün tatil edildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Saat 12.00'dan itibaren olumsuz hava şartları nedeniyle il merkezi ve bağlı köyler ile Yüksekova ve bağlı köylerinin tamamında ve Şemdinli ilçemizde taşıma kapsamında olan öğrenciler için eğitim öğretime yarım gün ara verilmiştir" denildi.