Hakkari'de okulların çehresi değişiyor

Hakkâri'de okulları yeni eğitim öğretim yılına hazır hale getirmek için gerçekleştirilen bakım ve onarım çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Okullar arası başarı ve imkân farklılıklarını azaltmak, eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek amacıyla Millî Eğitim Bakanlığınca hayata geçirilen "Temel Eğitimde 10.000 Okul" projesiyle merkez ve 4 ilçede bulunan 70 okul iyileştirme programına alındı. İlk ve ortaokulların fiziki imkânları iyileştirilerek altyapı, atölye, kütüphane, spor tesisleri ile güçlendirilirken, yine bu okulların öğretmenleri ve okul yöneticileri çok geniş eğitimlerden geçirildi.

Açıklamalarda bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, geçen eğitim öğretim yılının başarılı bir şekilde tamamlanması hasebiyle Hakkâri eğitim ailesine ve eğitime destek veren herkese teşekkür ederek, “Milli Eğitim Bakanımız Mahmut Özer liderliğinde ve eğitimi en önemli mesele olarak gören Valimiz İdris Akbıyık'ın himayelerinde, Hakkâri eğitim ailesi olarak başarılı bir yılı geride bırakmanın sevinci ve mutluluğu içerisindeyiz. Bakanlığımızın ve valiliğimizin talimatlarını yerinde ve zamanında yerine getirerek eğitimin tüm paydaşlarıyla verimli bir süreç yönetimiyle geçen yılı geride bırakırken, Hakkâri eğitim ailesi olarak başarmanın bir ekip işi olduğunu ve başarının devamlılığı için de ortak akılla hareket ederek önümüzdeki eğitim öğretim yılında da güzel başarı öyküleri yazacağımıza olan inancımızı ve heyecanımızı diri tutuyoruz. Millî Eğitim Bakanlığımızın ‘Temel Eğitimde 10.000 Okul ve Çevre Dostu 1.000 Okul' projeleri çerçevesinde, okullarımızda önemli iyileştirmeler gerçekleştirdik. Devletimizin ilimize sunduğu pozitif ayrımcılık ve eğitime sunduğu geniş imkânlar doğrultusunda il/ilçe, okul yöneticilerimizin ve öğretmenlerimizin üstün gayret ve fedakârca çalışmaları neticesinde valimizin bugünlerde kamuoyuna açıkladıkları gibi bu yıl içerisinde öğrencilerimiz, il geneli 25 tıp fakültesi kazanarak sağladıkları akademik başarı ile birlikte sosyal, kültürel, sportif, bilimsel ve sanatsal alanlarda da önemli başarılara imza attılar. Yine ilimiz; Avrupa Birliği, ERASMUS ve eTwinning gibi projelerle büyük kazanımlar elde etmeye devam ediyor. Öğrencilerimiz, yurt dışı deneyimi kazandılar, dil becerilerini geliştirerek, yurt dışı akranları ile kaynaşma fırsatı buldular. Başarılarımız, her yıl üstüne eklenerek devam edecektir. Bu anlamda, bütün projeleri çok önemsiyoruz. Ulusal ve yerel projelerimizde her yıl bir önceki yılın üstüne yenilerini ekleyerek ‘hep daha ileriye' düsturuyla faaliyetlerimize devam edeceğiz. Valimizin himayelerinde, ilimizin eğitimdeki hedeflerini gerçeğe dönüştürme mücadelemizde, eğitim ailemizin her ferdi birlik ve beraberlik içerisinde çalışmaya devam edecektir. Valimizin buyurdukları gibi eğitim yatırımları doğrudan geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız için en önemli yatırımdır. Hakkari'miz bu yolda ciddi bir mesafe kat etmiştir ve bu yol hikayesi bakanımızın ve valimizin ilimize sundukları büyük desteklerle ve sunacakları yeni yatırımlarla devam edecektir. Yapmış olduğumuz çalışmalarda desteğini hiçbir zaman esirgemeyen Bakanımız Mahmut Özer'e, eğitim öğretim sürecinin her safhasında bizlerin yanında olan ve himayelerini her zaman gördüğümüz Valimiz İdris Akbıyık'a, tüm paydaşlarımıza ve Hakkâri eğitim ailemizin her bir ferdine şükranlarımı sunuyorum” dedi.