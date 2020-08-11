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Hakkari'de "Okulum Temiz Programı" tanıtım toplantısı

HAKKARİ (İHA) – Hakkari Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür başkanlığında ‘Okulum Temiz Programı’ tanıtım toplantısı düzenlendi.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür başkanlığında ‘Okulum Temiz Programı' tanıtım toplantısı düzenlendi.


Hakkari Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, “Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyonu Önleme Kontrol Kılavuzu”na yönelik okul müdürleriyle öğretmenevinde bir toplantı düzenledi. Burada konuşan Bilal Gür, her eğitim kurumunun kılavuzdaki standartları uygulamaktan sorumlu olduğunu söyledi. Gür, "Kılavuz, yeni dönemde okullarımıza rehberlik edecek, hijyen ve enfeksiyon konularında okulların kurumsal sorumluluklarını yerine getirmesi için sağlıklı bir rehber olacak. Koridorlar, öğretmenler odası, sınıflar, ıslak mekanlar, bahçe gibi hangi mekan olursa olsun TSE standartlarında olacak. Tedbirleri uygulayarak denetimden geçen okullara ‘Okulum Temiz Belgesi' verilecek. Kamuoyuna ve ailelere karşı sorumluluğumuz ve mesuliyetimizin farkında olarak bunun yerine getirilebilmesi için ihtiyaç duyulan her türlü desteği okullara vereceğiz. Öğrencilerin kişisel bakım ve becerileri önemlidir. Bunun için okullarda bir uyum programı başlatacağız. Çocuklara kişisel temizliğin önemi konusunda farkındalık sağlamak için içerikler vereceğiz. Kılavuz, kurumlara ve hizmetlere yönelik hazırlandı. Veliye, öğrenciye ve öğretmene yönelik özel, ayrı kılavuzlar da hazırlanacak. Kılavuzun uygulamasında gösterecekleri çabalar için şimdiden okul müdürlerine, öğretmen, veli ve öğrencilere başarılar dilerim. Ayrıca okulların açılması için her türlü hazırlığımızı çok yüksek bir dikkatle sürdürüyoruz" dedi.

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