Hakkari'de ‘Okur-Yazar' buluşması

Hakkari Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezi tarafından “Kültür Sanatla Güçlü Bir Geleceğe” adlı proje kapsamında ‘Okur-Yazar' buluşması düzenlendi.

Hakkari Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün konferans salonunda düzenlenen ‘Okur-Yazar' buluşmasına Genlik Merkezi Müdürü Fahri Güldal, Milli Eğitim Şube Müdürü A. Mecit Yılmaz, İstanbul'da öğretmenlik yapan ve Peygamber Efendimiz (sav)'in hayatını konu alan romanın yazarı Süleyman Dama ile çok sayıda öğrenci katıldı. Bir süre önce Sosyal Destek Programı (SODES) kapsamında kabul görülen "Kültür Sanatla Güçlü bir Geleceğe" adlı proje kapsamında Peygamber Efendimiz (sav)'in hayatını konu alan Siyer-i Nebi yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüllerini vermek üzere kente gelen romanın yazarı Süleyman Dama, gençlere kaleme aldığı eseriyle ilgili detaylı bilgiler verdi.

Yazar Süleyman Dama, Siyer-i Nebi yarışmasında birinci olan Atatürk Anadolu Lisesi öğrencisi Gülnaz İbrahimoğlu ile aynı puanla ikinci ve üçüncülüğü paylaşan Gazi Anadolu Lisesi ve Fen Lisesi öğrencileri Ayşenur Ege ve Fatime Şen'e çeyrek altın verirken, programa katılan gençlere de çeşitli hediyeler ve kitap dağıttı.

Gençlik Merkezi Müdürü Fahri Güldal ve Milli Eğitim Şube Müdürü A. Mecit Yılmaz, böyle anlamlı bir çalışma ile ilgili güzel dilek ve temennilerde bulundular.