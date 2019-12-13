Hakkari'de “Öncelikli Yaya Trafik” uygulaması

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü ve Hakkari Belediye Zabıta Müdürlüğü görevlilerince "Trafikte Yaya Bilincinin Oluşturulması" projesi kapsamında "Yaya Öncelikli Trafik" uygulaması gerçekleştirdi.

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü koordinesinde Hakkari Belediye Zabıta Müdürlüğü görevlileri işbirliğiyle yaya geçidi, engelli rampası, engelli park yeri ve yangın musluklarının olduğu yerlerde park eden araçlara yönelik denetimler yapıldı. Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü yetkilileri, 2019 yılının “Öncelikli Yaya” yılı ilan edilmesi ile Hakkari il genelinde trafik polis memurları ile birlikte zabıta görevlilerinin daha aktif görevler üstendiğini belirtiler. Yetkililer, “Amacımız Hakkari ilinde yaşayan vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması ve karayolları ile eklentilerinde yaya akışının güvenlikli bir şekilde sağlanması, trafik güvenliğini en üst seviyeye çıkartmak, böylece yol kullanıcılarımız olan yaya-yolcu ve sürücülerin trafik kazalarına karışmalarını önlemektir. Kentimizde güvenli bir şekilde her kişi, kurum ve kuruluşa görevler düşmektedir. Bu kapsamda Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ile belediye zabıta görevlileri de trafiğin düzenlenmesi amacıyla yapılacak uygulamalara katılım sağlamaya devam edecektir” denildi.

Hakkari Belediyesi Zabıta Müdürü Adil Demir ve beraberindeki zabıta görevlileri ise, trafik ekipleri ile birlikte değişik noktalarda "Yaya Öncelikli Trafik" uygulaması gerçekleştirdiklerini ifade ederek, trafik ekiplerine teşekkür etti.