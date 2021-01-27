İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hakkari'de onlarca köy yolu yeniden ulaşıma açıldı

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’de kapanan onlarca yerleşim yerinin yolu yapılan geceli gündüzlü çalışmalar sonucunda ulaşıma açıldı.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'de kapanan onlarca yerleşim yerinin yolu yapılan geceli gündüzlü çalışmalar sonucunda ulaşıma açıldı.


Hakkari merkez, ilçe, köy ve mezralarda kapanan onlarca yerleşim yerinin yolu, il özel idaresi karla mücadele ekibi tarafından yapılan çalışmalar sonucunda yeniden ulaşıma açıldı.


Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü; Muş, Hakkari ve Van'ın güneyi için kar yağışı uyarısında bulundu. Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı belirtilerek, “Gece saatlerinden itibaren Hakkari, Muş'un ve Van'ın güneyinde aralıklı kar yağışları beklenmektedir” denildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.