Hakkari'de onlarca köy yolu yeniden ulaşıma açıldı

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'de kapanan onlarca yerleşim yerinin yolu yapılan geceli gündüzlü çalışmalar sonucunda ulaşıma açıldı.

Hakkari merkez, ilçe, köy ve mezralarda kapanan onlarca yerleşim yerinin yolu, il özel idaresi karla mücadele ekibi tarafından yapılan çalışmalar sonucunda yeniden ulaşıma açıldı.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü; Muş, Hakkari ve Van'ın güneyi için kar yağışı uyarısında bulundu. Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı belirtilerek, “Gece saatlerinden itibaren Hakkari, Muş'un ve Van'ın güneyinde aralıklı kar yağışları beklenmektedir” denildi.