Hakkari'de “OSB Müteşebbis Heyeti Toplantısı' yapıldı

Hakkari'de ‘Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müteşebbis Heyeti Toplantısı' Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilikte düzenlenen toplantıda konuşan Vali Akbıyık, altyapı projelerinin ihalelerini yaptıklarını belirterek, “Projelerin bir kısmı bakanlığımız tarafından onaylanacak. Daha önce imar ve diğer altyapı ile ilgili çalışmalar yapılmıştı. Bundan sonraki aşama fazla sürmez, çok hızlı bir şekilde biter. Altyapı çalışmaları, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız tarafından yapılacak ihale aşamasında. Keşiften sonra kredi temin edeceğiz. En kısa sürede de bitirmeyi hedefliyoruz. 2024 yılında inşallah büyük bir mesafe kaybederiz diye düşünüyorum. Yol, su, kanalizasyon, elektrik, doğalgaz ve birçok husus var. Tekstli ve maden firmalarında da çok talep var. İnşallah organize sanayi bölgesi Hakkari'nin ve Yüksekova'nın işsizlik sorununa büyük katkı yapacak” dedi.

Toplantıya Vali Yardımcıları Tevfik Kumbasar ve Halil İbrahim Köroğlu, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Nurettin Fırat ve müteşebbis heyet üyeleri katıldı.