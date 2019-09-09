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Hakkari'de ot yüklü kamyonet devrildi: 1 yaralı

Hakkari’nin Pınarca köyünde ot yüklü kamyonetin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Hakkari'nin Pınarca köyünde ot yüklü kamyonetin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Pınarca köyünde çiftçilik yapan bir vatandaşın ot bağlarını yükleyen kamyonet köyden 3 kilometre mesafede virajı alamayarak takla atması sonucu sürücü İ.P. yaralandı. Kazada hafif şekilde yaralanan kamyonet sürücüsü İ.P., Hakkari Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

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