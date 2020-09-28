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Hakkari'de otobüs durağını kirletenlere tepki

Hakkari Belediyesi tarafından yeni yapılan modern otobüs duraklarının kirletilmesi tepkilere neden oldu.


Bir süre önce şehir içi ulaşımını rahatlatmak için vatandaşların daha huzurlu ve konforlu ulaşımlarını sağlaması için Hakkari Belediyesi 10 minibüs hizmete sunarak, kentin 34 noktasına ise duraklar yapmıştı. Hizmete sunulan yolcu bekleme duraklarının bazı vatandaşlar tarafından kirletilmesi tepkiyle karşılandı.


Hakkari-Van kara yolu üzerindeki Tekser mevkiindeki yolcu durağını gösteren vatandaşlar, duyarsız kişiler tarafından çöp merkezine çevrilmesine tepki gösterdi. Vatandaşlar, “Korona virüs sürecinde en önemli tedbirlerden biri de temizlik. Ancak maalesef bazı duyarsızlar konuda tam anlamıyla istenen özeni göstermiyor. Belediye ekipleri her ne kadar bu durakları temizlese de çöpler atılmaya devam ediliyor. Bu kişilerin uyarılması ve çöp atanların cezalandırılması gerekiyor. Bu duraklar hepimizin, uymayanları lütfen uyaralım” şeklinde konuştular.


Belediye yetkilileri ise vatandaşı duyarlı olmaya çağırarak, temiz bir Hakkari için durakların kirletilmemesi çağrısında bulundu.

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