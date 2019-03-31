Hakkari'de oy kullanımı

Bugün Türkiye genelinde olduğu gibi Hakkari'de de oy kullanma işlemi saat 07.00'de başladı. Hakkari'de oy vermeye gelen vatandaşlar, güvenlik güçleri tarafından üst aramasından geçirilerek içeri alındı. İl genelinde 602 sandıkta 176 bin 683 kişinin vatandaşlık görevini yerine getireceği Hakkari'de, oy verme işlemi devam ediyor.

Hakkari il merkezinde 52 bin 630 seçmen 182 sandıkta, Yüksekova ilçesinde 76 bin 66 seçmen 260 sandıkta, Şemdinli'de 26 bin 32 seçmen 86 sandıkta, Derecik ilçesinde 11 bin 153 seçmen 36 sandıkta, Çukurca ilçesinde ise 10 bin 945 seçmenin 38 sandıkta oy kullanması bekleniyor.