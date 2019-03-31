İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Hakkari'de oy kullanımı

Hakkari il merkezi ve ilçelerinde 176 bin 826 seçmen 602 sandıkta oy kullanmayı sürdürüyor.


Bugün Türkiye genelinde olduğu gibi Hakkari'de de oy kullanma işlemi saat 07.00'de başladı. Hakkari'de oy vermeye gelen vatandaşlar, güvenlik güçleri tarafından üst aramasından geçirilerek içeri alındı. İl genelinde 602 sandıkta 176 bin 683 kişinin vatandaşlık görevini yerine getireceği Hakkari'de, oy verme işlemi devam ediyor.


Hakkari il merkezinde 52 bin 630 seçmen 182 sandıkta, Yüksekova ilçesinde 76 bin 66 seçmen 260 sandıkta, Şemdinli'de 26 bin 32 seçmen 86 sandıkta, Derecik ilçesinde 11 bin 153 seçmen 36 sandıkta, Çukurca ilçesinde ise 10 bin 945 seçmenin 38 sandıkta oy kullanması bekleniyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.