Hakkari'de özel gereksinimli çocuklara kırtasiye yardımı

Hakkâri Gençlik ve Engelliler Derneği Başkanı Yavuz Aydoğdu, birçok alanda faaliyet gösteren derneklerine gönüllü vatandaşların destekte bulunduğunu söyledi. Başkan Aydoğdu, “Hakkari merkez de bulunan derneğin çok amaçlı salonunda eğitim gören özel gereksinimli 60 öğrenciye kırtasiye yardımında bulunduk. Geleceğimizin teminatı sevgili özel gereksinimli çocuklarımızın geleceğe az da olsa ışık olma çabamız devam ediyor. Özel gereksinimli çocuklarımız okusun, gezsin, eğlensin mutlu olsun diye engelsiz yaşam desteğimizi gün geçtikçe yükseltmeye devam edeceğiz. Biz Hakkâri Gençlik ve Engelliler Derneği olarak yaşamın her alanında engelleri kaldırmaya devam edeceğiz. Tohum toprağa engeliler topluma emanettir. Biz inandığımız yoldan yürüyerek tüm engelli kardeşlerimize gönül vermek için daima hizmet vereceğiz ve hizmetlerde köprü olmaya devam edeceğiz. Aynı zamanda Yüksekova merkez Esentepe Mahallesinde ikamet eden yüzde 80 ağır engelli durumu olan Hayrullah Boğa amcamıza çok donanımlı tekerlekli sandalye hediye ederek amcamızın dilindeki hayır duasını aldık. Her zaman ve her yerde hizmet ve destek sözünü vererek Hakkari Gençlik ve Engelliler Derneğimizin Hakkari ve çevresinde bütün engelli ailelerimize ulaşmaya çalışacağız” dedi.

Hayrullah Boğa ise kendilerini yalnız bırakmayan ve kendilerine her konuda yardım ellini uzatan dernek başkanı Yavuz Aydoğdu ve dernek eğitimcisi Ramazan Erol'a teşekkür etti.

Dernek eğitimcisi Ramazan Erol'da ise, özel gereksinimli çocukların rengi ve sesi olmaya çalışacaklarını söyledi.