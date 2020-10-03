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Hakkari'de pandemi sürecinde önemli buluş

Hakkari Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü Bilişim Teknolojileri öğretmen ve öğrencileri pille çalışan sensörlü dezenfektan cihazı üretti.


Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde 2 haftalık bir süre içerisinde üretilen sensörlü dezenfektan makinesi Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık'tan tam not aldı. Okulun salon girişine bırakılan ve pille çalışan dezenfektan cihazını yakından inceleyen Vali İdris Akbıyık, öğretmen ve öğrencileri tebrik ederek başarıların devamını diledi. Cihazı ne kadar süre içerisinde yaptıklarını ve nasıl çalıştığı hakkında uygulamalı olarak bilgi veren bilişim teknolojileri alanı öğretmeni Mehmet Altan, öğrencilerle beraber yakında seri üretime geçeceklerini belirtti. Hakkari Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Hayretin Çiftçi, bilişim teknolojileri alanı öğretmeni Mehmet Altan tarafından geliştirilen sensörlü dezenfekten makinesi 5 litre hazineli pille çalıştığını söyledi. Çiftçi, ”Temassız ve yeniden doldurabilir özelliği olan bir makinedir. Makinenin duvara monte etme özelliği vardır. İstenirse ayaklı versiyonları da üretilebilmektedir. Makine pille çalışmanın yanında ayrıca elektrikle çalışma özelliği de eklenebilecektir. Makinenin ikinci versiyonunda dijital sensör-dezenfektan miktar ayarı adaptör güç beslenmesi gibi özellikleri eklenecektir. Öğrencilerimizle beraber seri üretim sürecinde kısa sürede başlanmasını hedeflemekteyiz. İlimizde pandemi sürecinde mücadele sürecine katkı bulunmak adına idare, öğretmen ve öğrencileri olarak biz de varız diyerek bu yola çıktık” dedi.

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