Hakkari'de pandemi toplantısı

Valilik konferans salonunda düzenlenen toplantıya Vali Yardımcısı Mustafa Emre Kılıç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İl Sağlık Müdürü Dr. Hamdullah Kara ve kurum amirleri ile STK temsilcileri katıldı. Toplantıda, salgınla mücadele sürecinde yapılan çalışmalar ve bu çalışmaların sonuçları değerlendirilirken, salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme ve hastalığın yayılım hızının kontrol altında tutma ve vatandaşların sağlığını korumak amacıyla alınması gereken tedbirler görüşüldü.

Tüm STK, kamu kurum ve kuruluşlarının denetimlere katılacağını belirten Vali Akbıyık, salgınla mücadelede elde edilen başarının rehavete sebebiyet vermemesi gerektiğine dikkat çekti. Vali Akbıyık, alınan tedbirlere ve kısıtlamalara kararlılıkla devam edileceğini, denetim sayılarının arttırılarak düzenli olarak devam edeceğini söyledi.

Toplantıda, İl Sağlık Müdürü Dr. Hamdullah Kara da salgına karşı Hakkari'de yürütülen çalışmalar ve salgın ile ilgili güncel istatistiki verilere ilişkin sunum yaptı.

Toplantıda özellikle kafe, restoran ve çay ocaklarının denetleneceği vurgusu yapıldı.