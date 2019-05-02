İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Hakkari'de park ve bahçeler ilaçlandı

Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, kent genelinde ilaçlama çalışması başlattı.


Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri; kene, sivrisinek ve haşerelere karşı çocuk oyun parkı ve şehir merkezinde bulunan tüm parklarda ilaçlama yaptı. Çevre ve sağlık koşullarına uygun olarak yapılan ilaçlama çalışmalarının aralıksız olarak devam edeceği belirtildi.


Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, belediyeye ait çocuk oyun parkları ve şehir merkezindeki tüm parkları haşereye karşı ilaçladıklarını, hastalıklara karşı dezenfekte edildiğini belirttiler.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.