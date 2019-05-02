Hakkari'de park ve bahçeler ilaçlandı

Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri; kene, sivrisinek ve haşerelere karşı çocuk oyun parkı ve şehir merkezinde bulunan tüm parklarda ilaçlama yaptı. Çevre ve sağlık koşullarına uygun olarak yapılan ilaçlama çalışmalarının aralıksız olarak devam edeceği belirtildi.

Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, belediyeye ait çocuk oyun parkları ve şehir merkezindeki tüm parkları haşereye karşı ilaçladıklarını, hastalıklara karşı dezenfekte edildiğini belirttiler.