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Hakkari'de park ve bahçeler ilaçlandı

Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, kent genelinde başlattığı ilaçlama çalışmasını sürdürüyor.


Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri; kene, sivrisinek ve haşerelere karşı şehir merkezinde bulunan tüm parklarda ilaçlama yaptı. Çevre ve sağlık koşullarına uygun olarak yapılan ilaçlama çalışmalarının aralıksız olarak devam edeceği belirtildi.


Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, belediyeye ait çocuk oyun parkları ve şehir merkezindeki tüm parkları haşereye karşı ilaçladıklarını ve hastalıklara karşı dezenfekte ettiklerini belirttiler.

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