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Hakkari'de pastane denetimi

Hakkari Belediyesi ekiplerinin kentin değişik noktalarındaki iş yerlerine yönelik denetimleri devam ediyor.


Hakkari Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığını ilgilendiren konularda denetimlerini taviz vermeden sürdürüyor. Son olarak kent genelindeki tüm pastane ve imalat yerlerini denetimden geçiren ekipler; iş yeri açma ruhsatı, çalışanların sağlık karnesi, fiyat listesi, genel temizlik, imalathane temizliği, iş kıyafeti giyilip giyilmediğini kontrol etti.


Zabıta Müdürü Adil Demir, temizlikten yanı sıra sosyal mesafe ve maske konuları üzerinde de hassasiyetle durduklarını belirterek, kurallara uyan esnafa teşekkür ederek, halk sağlığını ilgilendiren konularda taviz vermeden denetimlerini sürdürdüklerini söyledi.

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