İhlas Haber Ajansı

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Hakkari'de pastane ve imalathaneleri denetlendi

Hakkari Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri kentteki pastane ve imalathanelerini denetlendi.


Zabıta Müdürü Adil Demir ve beraberindeki zabıta ekipleri tarafından düzenli olarak yapılan denetimlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı. Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, "Halkımızın sağlığı önceliğimizdir. İlimizde gıda imalatı ve satışı yapılan işletmeleri sıklıkla ve düzenli olarak denetlenmeye devam edeceğiz. İş yeri sahiplerine gerekli hijyen uyarılarında bulunulduk. Saç, sakal, tırnak kontrolleri yapılarak özen göstermeleri gerektiği istedik" dediler.


Denetimlerde; kullanılan ürünlerin son kullanma tarihi, temizlik ve hijyen, mevzuatlara uygunluk ve evraklar kontrol edildi.

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