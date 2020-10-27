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Hakkari'de pastaneler denetlendi

Hakkari Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tatlı imalathaneleri ve pastaneleri denetledi.


Zabıta Müdürü Adil Demir ve beraberindeki ekipler, pastaneleri denetledi. İşletmelerin ruhsat kontrolüyle denetimlere başlayan ekipler, çalışanların kılık ve kıyafetinden bone takılıp takmadıklarına kadar her ayrıntıyı titizlikle değerlendirdi. İmalathanelerin mutfağında da denetim yapan ekipler, sağlık koşulları açısından gerekli incelemeleri gerçekleştirdi. Ekipler, gerekli uyarılarda bulunurken ürünlerin saklanma koşulları da kontrol edildi.


Pastane imalathanesinde çalışan personelin temizlik kurullarına dikkat etmesinden dolayı ise ekipler kendilerine teşekkür ettiler.

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